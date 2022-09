Crash mit Wohnmobil: „Familie hatte großes Glück“

Schock für eine Urlauberfamilie aus Oberösterreich in Radfeld im Tiroler Bezirk Kufstein! Ihr Wohnmobil kippte - wie berichtet - am Sonntag auf der A12 in eine Böschung. Bäume bohrten sich durch das Fahrzeug. Die Familie hatte laut den Einsatzkräften mehrere Schutzengel und großes Glück.