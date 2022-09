Sechs Bergsteiger auf Vulkan in Russland gestorben

Zwölfköpfige Gruppe

Am Dienstag war eine insgesamt zwölfköpfige Gruppe zur Wanderung auf dem Vulkan in Kamtschatka aufgebrochen. Dabei handelt es sich um den mit 4750 Meter höchsten aktiven Vulkan Eurasiens. 500 Meter unterhalb des Gipfels stürzten schließlich mindestens sechs Touristen und Touristinnen aus großer Höhe ab. Ein Bergführer wurde verletzt, ein anderer habe per Satellitentelefon die Rettungskräfte alarmiert.