Junger Deutscher (19) brennend auf Zug entdeckt

„Brand bei Triebwagen“: Mit dieser Alarmierung wurde am frühen Samstagmorgen die Feuerwehr Schärding in (OÖ) zum örtlichen Bahnhof gerufen. Ein Anrainer hatte gegen 5.30 Uhr früh einen lauten Knall gehört und einen Lichtkegel gesehen. Als die Helfer am Bahnhof eintrafen, bemerkten sie, dass sich auf dem Zug eine - vorerst unbekannte - brennende Person befand.