Anne Heche war 45 Minuten im Feuer gefangen

Heche soll am „Hollywood Forever“-Friedhof in Los Angeles ihre letzte Ruhestätte finden. „Wir sind überzeugt davon, dass unsere Mutter die Stelle, die wir gewählt haben, lieben würde“, hieß es in einer Mitteilung ihrer Söhne. Der Platz sei wunderschön und sie würde dann „inmitten ihrer Hollywood-Kollegen“ ruhen.