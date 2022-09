Überschwemmung in den Klagenfurter City Arkaden

Fünf Fahrzeuge und acht Mann der Berufsfeuerwehr Klagenfurt rückten am Samstagvormittag aus, da es in den City Arkaden in Klagenfurt zu einer Überschwemmung gekommen war. „Als wir am Einsatzort eintrafen, stand im sogenannten Basement des Einkaufszentrums bereits das Wasser. Ein Defekt in der Sprinkleranlage dürfte dazu geführt haben, dass dieses in rauen Mengen ausgeströmt ist“, schildert Einsatzleiter Wolfgang Germ.