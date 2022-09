Hasselhoff wünscht Matthias Reim gute Genesung

Reim und Hasselhoff nahmen gemeinsame Single auf

Was Reim und Hasselhoff verbindet: Der ehemalige „Baywatch“-Oberbadewaschel, der in der Vergangenheit selbst immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, nahm 2021 für sein Album „Party Your Hasselhoff“ eine Cover-Version von Reims 90er-Erfolgshit „Verdammt, ich lieb‘ dich“ auf.