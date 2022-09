Iggy Pop: Bis der Stuck von den Mauern bröckelt

Die ledernde Haut Iggys, mittlerweile als Meme auch zu einem Internet-Phänomen geworden, hat ihre Straffheit mittlerweile verloren und der Sprung ins Publikum ist mit 75 und dem bedrohlich schwebenden Damoklesschwert Corona auch nicht drin. Doch der wie von Taranteln gestochene Amerikaner, werkte auch ohne übertriebene Ausübung seiner sportlichen Aktivitäten nach Kräften. Sein geschundener Körper müsste irgendwann Aufnahme im Louvre oder im Museum Of Modern Art finden, denn sie ist mitunter verantwortlich für so gut wie jeden Winkel der härteren Musik, wie sie heute in all ihrer vielseitigen Pracht existiert. Mit dem Stooges-Kracher „I’m Sick Of You“ oder dem abschließenden „Search And Destroy“ gab er noch einmal alles, bevor sich Iggy nach 90 schweißtreibenden Minuten frenetisch bejubeln ließ. Nicht in pseudoreligiösem Missverständnis á la Nick Cave, sondern in all seiner angeborenen Bescheidenheit. Das Residenzorchester überlebte übrigens ebenso wie das Konzerthaus selbst. Den Mief des Punk kriegt man aber nie wieder aus diesen Hallen gewaschen. Gut so!