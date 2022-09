„Krone“ trainiert mit Cracks der Vienna Capitals

Am 16. September werden die Eislaufschuhe wieder geschnürt: Die win2day Ice Hockey League geht in die neue Saison - für PULS 24 ein wachsendes Quotenfeld. Die gesamte, letzte Saison verfolgten fast eine Million Seher, (+3 Prozent gegenüber dem Vorjahr). Die Playoffs zogen 620.000 Fans (+5 %) vor die Bildschirme. Was macht die Faszination Eishockey aus? Eine Frage, die die „Krone“ bei den spusu Vienna Capitals in der Steffl Arena in Wien 22 nicht nur beantwortet, sondern ebenfalls gefühlt haben will - wie auch im „Videobeweis“ zu sehen ist.