„Gibt Gespräche“: AlphaTauri-Pilot vor Abflug

Alonso-Erbe

Konkret handelt es sich um den Alpine-Rennstall. Routinier Fernando Alonso wird kommende Saison als Vettel-Nachfolger für Aston Martin an den Start gehen. Oscar Piastri entschied sich nach einem Theater für McLaren - und so soll Gasly der neue starke Mann an der Seite von Esteban Ocon werden. Damit hätte der Rennstall zwei Landsmänner an den Lenkrädern.