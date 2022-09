Strompreis-Explosion für Altersheim schockt Orte

83 Cent pro Kilowattstunde Strom. Geht es nach der Salzburg AG, so soll die Gemeinde Grödig ab Jänner tief in die Tasche für den Strom des Seniorenheims greifen. Der Energieriese schickte, wie berichtet, dieser Tage ein neues Angebot an die Gemeinde - Grödig braucht ab 2023 einen neuen Vertrag. Jährlich würden dadurch gleich 370.000 Euro an Stromkosten fällig werden. Ortschef Herbert Schober will nun Anbote von weiteren Energieversorgern einholen.