Oberösterreich erleichtert neue PV-Anlagen

Oberösterreich hat seine Photovoltaikstrategie aus dem Vorjahr überarbeitet, um mehr Anlagen zu ermöglichen. So wird die Abstandsregeln zu Gewässern gelockert und Anlagen in regionalen Grünzonen sind nach Einzelfallprüfung erlaubt. Details haben Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP), Naturschutzreferent LHStv. Manfred Haimbuchner (FPÖ) und Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) am Freitag präsentiert.