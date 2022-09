Jetzt wird auch Rathaus-Spion Fall für die Justiz

Die Frage ist nicht mehr, ob ein Spion im Klagenfurter Rathaus sitzt, sondern wer es ist! In den vergangenen Wochen sind mehrere interne Schreiben und sogar Tonbandprotokolle aus einer Stadtsenatssitzung nach außen gedrungen. Und auch jene Warnung des Landes, das neue Karawanken-Hallenbad am Südring werde in der „Roten Zone“ gebaut, war schon öffentlich bekannt gewesen, noch ehe die zuständigen Referenten informiert waren. „Aus diesem Grund haben wir nun den Magistratsdirektor ersucht, von Amts wegen ein Verfahren einzuleiten und gegebenenfalls eine Anzeige zu erstatten“, so SP-Vizebürgermeister Philipp Liesnig.