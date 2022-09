Sieggraben: Vorreiter bei Öko-Energie

Vor 25 Jahren stand man in Sieggraben vor der Entscheidung: Sollte man in Zukunft mit Gas oder via Fernwärme mit Holz heizen? „Ich habe gesagt: Wozu brauchen wir Gas? Wir haben genug Holz in Sieggraben, also Fernwärme!“, erzählt Anton Taschner, Obmann der Bio-Fernwärme Sieggraben. Die Entscheidung erwies sich aus heutiger Sicht als goldrichtig. Mittlerweile werden zwei Drittel der Sieggrabener Haushalte mit Fernwärme beheizt.