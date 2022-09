Pensionsschock? Ein Strand-Bier aufs Karriereende

Symptom-Linderung

„Ich lasse mir noch die Option offen, ein Turnier in Europa dranzuhängen, das ein bisschen näher zu meiner Familie und Freunden ist - aber generell ist das hier mein letztes Turnier“, hatte die 34-Jährige in einem Gespräch mit der ARD-„Sportschau“. Jetzt ist also offenbar tatsächlich Schluss mit professionellem Tennis. Bei der Pressekonferenz nach ihrem Spiel gegen Bencic flossen die Tränen. So ein Karriereende ist halt eine emotionale Angelegenheit - aber Bier am Strand sollte zumindest für Symptom-Linderung sorgen.