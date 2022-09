The Night Vater: Begierde, Macht und Machtspiele

Faschistische Sadomaso-Beziehung

Ausgangspunkt der Arbeit, deren etwas anders gelagerter Hamburg-Teil kürzlich an der Waterkant gezeigt wurde, ist der in Wien gedrehte Film „The Night Porter“(1974) der italienischen Regisseurin Liliana Cavani. Darin begegnen die ehemalige KZ-Gefangene Lucia und der nun als Nachtportier in einem Wiener Hotel arbeitende frühere SS-Offizier Max einander und beginnen eine sadomasochistische Beziehung, die schließlich in seiner Wohnung in völliger Abschottung von der Außenwelt ausgelebt wird. Er sei fasziniert vom archetypischen Thema Frau und Mann in der Isolation, erklärte McCarthy. Es gehe um wechselnde Machtverhältnisse, aber auch um Faschismus, um die Unterschiede und Einflüsse von Disney-Kultur und „alpiner Kultur“. „Als wir einmal darüber gesprochen haben, kam zunächst im Scherz die Idee auf: ‘Warum machen wir kein Remake?‘“ Seither hat das Thema McCarthy und Stangenberg nicht mehr losgelassen.