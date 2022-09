Teenager (17) wegen Vergewaltigung verurteilt

Von Dezember 2021 bis April 2022 schlief der damals 16-Jährige fünfmal mit der 13-Jährigen. Zu seiner Verteidigung gab er an, nicht gewusst zu haben, dass das Mädchen noch so jung ist. Ihm habe die Jugendliche erzählt, sie sei 16 Jahre alt. Im Mai dieses Jahres schließlich lockte der Angeklagte die Heranwachsende außerdem in eine Falle und vergewaltigte sie mehrfach. Die Elfjährige lernte der junge Mann am Volksschulplatz zufällig kennen. Auch dieses Mädchen soll er sexuell bedrängt haben.