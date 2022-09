Demokratin Peltola siegt bei Nachwahl in Alaska

Sitz war Jahrzehnte in Hand der Republikaner

Durch den Tod des langjährigen republikanischen Abgeordneten Don Young war der Sitz freigeworden, was zu der außerplanmäßigen Wahl führte. Die Abstimmung hatte bereits Mitte August stattgefunden. Weil bei der Auszählung am Wahltag niemand eine absolute Mehrheit erreichte, klärte sich der Wahlausgang erst mit Verzögerung. Alaska ist im US-Repräsentantenhaus nur mit einem Sitz vertreten. Der Sitz war zuvor jahrzehntelang in republikanischer Hand gewesen.