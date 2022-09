Kyrgios spuckt wieder ++ Ärger um Marihuana-Geruch

Prompt gab es eine Verwarnung von Schiedsrichter Jaume Campistol. Dieser geriet im dritten Satz noch einmal in den Fokus. Denn Kyrgios beschwerte sich beim Unparteiischen wegen eines angeblichen Marihuana-Rauchs in der Luft. „Wenn Sportler von einer Seite zur anderen rennen und Asthma haben, ist das wahrscheinlich nicht ideal“, beklagte der Tennisprofi. „Meine Damen und Herren, aus Höflichkeit gegenüber den Spielern bitten wir Sie, das Rauchen am Spielfeld zu unterlassen“, lautete der Appell von Campistol an die Zuschauer.