Britin (8) verblüfft mit pinkem „Superhelden-Auge“

Die Freunde der Achtjährigen sind begeistert und sagen, dass das Auge sie an einen Drachen oder an ein Einhorn erinnere. Beides Fabelwesen, die Daisy liebt, wie Alysia Passfield gegenüber der britischen Zeitung „Daily Mail“ erzählt. „Sie kann weitgehend ein normales Leben führen, lediglich Erntefahrzeuge und Flugzeuge wird sie nicht steuern können. Aber ich denke nicht, dass uns das irgendwann einmal stören wird“, so die 30-Jährige.