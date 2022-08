Deutsche Hip-Hop-Band Fettes Brot löst sich auf

Neue Single kommt

Damit der Abschied nicht ganz so schwerfällt, gibt es mit „Weint nicht“ auch eine neue Single, die am Donnerstag erscheint. Zudem kündigten Fettes Brot einige Überraschungen an - „Sachen, die wir immer schon mal machen wollten“. Darunter etwa ihre Hafenkonzerte auf einem Schiff in Hamburg, mit denen sie sich in der Vorwoche nach längerer Live-Pause zurückgemeldet haben.