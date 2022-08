Aubameyang: Seine Kinder mussten alles mitansehen

Am frühen Montagmorgen wurde der 33-Jährige in seinem Haus in Castelldefels, 20 Kilometer südwestlich von Barcelona, brutal ausgeraubt. Die vier Unruhestifter trugen Schusswaffen sowie Eisenstangen mit sich. Damit sollen sie auf den Star-Stürmer des FC Barcelona eingeschlagen haben. Auch seine Frau wurde bedroht.