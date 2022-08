„Wenn ich das sage, sehe ich wie ein Trottel aus“

„Glückwunsch an Max und an Red Bull“

In den Gedanken des Österreichers spielt die nächste Saison bereits eine große Rolle. „Es gibt Fristen für die verschiedenen Teile des Autos, die in den nächsten Wochen ablaufen. Man muss sich auf ein Konzept für das Chassis, ein Aufhängungslayout, und so weiter festlegen“, schildert Wolff. Zur Dominanz von Weltmeister Verstappen sagt er: „Glückwunsch an Max, wie er die Dinge angeht, und an Red Bull.“