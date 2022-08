Drei Bürgermeister wehren sich gegen Asylquartier

„Der Aufruhr in der Region ist sehr groß“, schreiben die Bürgermeister von Schärding, Brunnenthal und St. Florian/Inn in einem offenen Brief an Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP). Der Grund: Das Innenministerium plane in Schärding die Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft für mehr als 100 Personen – und keiner der drei Bürgermeister sei davon informiert worden.