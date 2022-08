Viktoria Köln gegen Bayern München - ab 20.46 Uhr

Nach vier Pflichtspielsiegen zu Saisonbeginn mussten sich die Bayern am vergangenen Wochenende mit einem Remis gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) zufriedengeben - und das, obwohl die Mannschaft von Julian Nagelsmann mit 19 Abschlüssen auf den Gladbacher Kasten einen Bundesliga-Rekord seit Beginn der Datenerfassung aufgestellt hatte. Am Mittwochabend könnten die Kräfteverhältnisse im Duell mit dem Drittligisten ähnlich aussehen, doch die Favoritenrolle ist nicht immer einfach: „Wir müssen unsere Leistung bringen und wollen natürlich in die nächste Runde einziehen, aber man weiß oft, gegen die kleineren Gegner ist es selten ein Geschenk“, mahnte daher Routinier Thomas Müller.