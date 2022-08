Kloses erste Reaktion: Casali raus, Odehnal rein

Man kann die Gegentore, die Altach gegen den LASK kassierte, anschauen so oft man will. Und findet dabei zahlreiche Wiederholungsfehler, die schon in den vergangenen Spielen zu Gegentoren geführt haben. Das Strickmuster ist im Grunde genommen stets das gleiche, das Abwehrverhalten gleicht - angefangen vom Goalie bis hin zu vielen Defensivakteuren - dem einer Schülermannschaft. Kein Wunder, dass Miroslav Klose nun Verstärkungen fordert. „Der Verein weiß Bescheid. Ich bin deshalb an die Öffentlichkeit gegangen, weil es höchste Eisenbahn ist“, sagte Klose vor dem Cupspiel bei der Admira, „ich verstehe aber auch den Klub und die budgetäre Situation.“