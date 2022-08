„Wir können wegen des Felsens kaum schlafen“

Der Felsbrocken hängt in direkter Falllinie auf einem Steilhang, etwa 100 Meter über dem Haus von Roswitha R. und Peter Sch. in Rosenau am Hengstpass. Nur ein Baum hält ihn derzeit fest. Da immer wieder kleinere Steine in Richtung des Anwesens rollen, ist die Sorge des Ehepaars (beide 76) inzwischen groß, dass sich bei einem Unwetter der Untergrund des Felsens lockert, er sich löst.