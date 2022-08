So viel Förderung kassieren die Tiroler Parteien

Am 25. September um 17 Uhr schießen die Balken auf den Fernsehbildschirmen und mobilen Geräten wieder in die Höhe. Dann wird anhand der ersten Hochrechnung feststehen, wer in den kommenden fünf Jahren Tirol regieren wird. Im Landtag wartet auf die einziehenden Parteien ein mehrere Millionen Euro schwerer „Geldkuchen“. Laut Parteienfinanzierungs- und Klubförderungsgesetz werden diesmal pro Wahlberechtigtem 14,49 Euro an die Parteien ausbezahlt. Stimmberechtigt sind heuer 535.112 Bürger, ergibt also 7.753.772,88 Euro pro Jahr. Über die gesamte Legislaturperiode (fünf Jahre) sind es dann fast 39 Millionen Euro.