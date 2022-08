Der Star aus der Puppenküche

Nächster Auftritt

Strickers jüngste Single heißt „Festival Fever“ und ist ein Aufruf, das Leben zu genießen - so wie die Kinder es tun! Wer den rockenden Pädagogen live erleben will, hat beim „Anton Josef Herbstfest“ am 29. Oktober im „E_Cube“ in Eisenstadt Gelegenheit dazu.