Drogen-Lenker wechselte Fahrersitz mit seiner Frau

Passiert ist das Ganze am Samstag in der Schopperstraße in Salzburg: Der Lenker missachtete laut Polizei ein „Einfahrt verboten“-Schild. Ein entgegenkommendes Fahrzeug musste deswegen ausweichen. Die Polizei heftete sich an das Auto des Flachgauers, der in eine Seitenstraße einbog und dort einige Minuten stehen blieb. Als der Pkw wieder zurückfuhr, hielten ihn Polizeibeamte an. Dabei fiel den Beamten ein Lenkerwechsel auf: Nun saß die Ehefrau hinter dem Steuer und ihr Ehemann am Beifahrersitz. Nach anfänglichem Leugnen gaben dies auch beide gegenüber den Polizisten zu.