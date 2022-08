„Wir können ,Keks‘ nicht mehr leiden sehen“

Familie Scheffknecht aus Feldkirch hat den Welpen „Keks“ vor rund einem Jahr von einer deutschen Tierschutzorganisation adoptiert. „Wir wollten einem Hund in Not ein neues Zuhause geben.“ Der deutsche Tierschutzverein „pro-canalba“ befreit Hunde aus den sogenannten Canile in Italien - schreckliche Betonzwinger, die auch „Hundehölle“ genannt werden.