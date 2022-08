Das Rieplsche Gesetz

Heute muss ich nicht mehr so viel Eindruck schinden wollen, und auch aus mir ist ein Medienkonsument geworden, der sich die Informationen aus dem Netz zieht. Die Kunst des Umblätterns ist obsolet geworden. Nur eins stört mich gewaltig: Die Werbungen und Pop-ups, mit denen man regelrecht bombardiert wird. Ich weiß: Werbung finanziert die Bildung. Was waren das für Zeiten, eine Feuilletonseite ohne eine einzige Werbeeinschaltung vor sich zu haben! Intellekt pur. Was der Schneider da alles in seinen Kopf hineinliest! Enorm. Das musste einfach beeindrucken.