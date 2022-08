Mythos „Ötztaler“: Der Radmarathon im Livestream

Der legendäre Ötztaler Radmarathon startet am Sonntag in seine 41. Auflage. 4000 Athletinnen und Athleten aus insgesamt 32 Nationen nehmen die Strecke über 227 Kilometer und 5500 Höhenmeter in Angriff. Mit der „Krone“ seid ihr vom Startschuss bis zur Siegerehrung LIVE dabei.