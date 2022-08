Radfahren boomt in Österreich

Aktuell reicht der Anteil von vier Prozent in Kärnten bis 16 Prozent in Vorarlberg. Besonders der niedrige Wert in Kärnten verblüfft, profitiert der Süden Österreichs neben Tirol und dem Burgenland doch am meisten von der Radwirtschaft. Denn in Österreich ist das Fahrrad in erster Linie ein Sportgerät.