Klose erwartet sich bei Leader LASK eine Reaktion

Keine Rückreise

Altachs Kicker werden nach dem Spiel in Pasching in Linz bleiben und dann weiter nach Wr. Neustadt fahren. Denn schon am Dienstag steht das ÖFB-Cupspiel bei der Admira an. Deshalb wird auch Atdhe Nuhiu - trotz Sperre - die Reise mitmachen. Klose hat angekündigt, im Cup einigen Spielern mit bislang wenig Einsatzzeiten eine Chance geben zu wollen. Elred Faisst