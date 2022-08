Aus einer Schnapsidee wurden die „Linzer Tascherl“

Bis zu 4000 Stück am Tag produziert

Am nächsten Tag – und nüchtern betrachtet – machte sich Gusenbauer daran, ein Konzept zu entwickeln und vor allem Teigtascherl zu produzieren. „Ich hab’ sicher 250 Kilo Teig gemacht, bis ich die für mich perfekten Ravioli hatte“, so Gusenbauer. Je nach Auftragslage produziert er derzeit 3500 bis 4000 Stück – pro Tag. Und weil er schon viele Jahre in der Gastronomie gearbeitet hat und viele Menschen kennt, mangelt es auch nicht an Aufträgen.