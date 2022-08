Kampf um das Erbe von Prinzessin Diana

William will in Dianas Fußstapfen treten

Auch Prinz William arbeitet daran, sichtbar in die Fußstapfen seiner Mutter zu treten, die als „Königin der Herzen“ galt und sich in ganz neuer Weise den Ausgestoßenen und Stigmatisierten zuwandte. Kurz vor seinem 40. Geburtstag in diesem Jahr verdingte sich William einen Tag lang als Verkäufer der Obdachlosenzeitschrift „The Big Issue“ in London.