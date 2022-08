Frau randalierte: Flugzeug musste zwischenlanden

Frau blieb aggressiv

Mithilfe anderer Passagiere schaffte es das Personal an Bord schließlich, die Frau zu fixieren. Der Pilot sah sich gezwungen, am Flughafen München zwischenzulanden, da die 69-Jährige weiterhin aggressiv gewesen sein soll. In München wurde die Britin ins Krankenhaus gebracht, wo ein erheblicher Alkoholpegel festgestellt wurde.



Die Maschine kam schließlich mit erheblicher Verspätung in Griechenland an.