Cyber-Betrüger gab sich als Bürgermeister aus

Inhaltliche Angriffe sind Politiker in Wahlkampf-Zeiten ja gewohnt. Eineinhalb Wochen vor der Gemeinderatswahl in Krems wurde Bürgermeister Reinhard Resch nun aber auch noch Opfer einer Cyberattacke. Mit falscher E-Mail-Adresse, aber dem echten Namen des Stadtchefs, schickte ein Fake-Account am Mittwoch E-Mails an Magistratsmitarbeiter und Gemeinderäte.