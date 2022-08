Asarenka verzichtet auf Ukraine-Benefizevent

Die zweifache Grand-Slam-Siegerin und ehemalige Weltranglisten-Erste Viktoria Asarenka verzichtet auf eine Teilnahme an einer Benefiz-Veranstaltung der US-Open für die Ukraine! Weil ukrainische Spielerinnen wegen der Anwesenheit der Belarussin Bedenken äußerten, fehlt Asarenka bei der „Tennis Plays for Peace Exhibition“ des US-Tennis-Verbandes USTA im Louis-Armstrong-Stadion in Flushing Meadows am Mittwochabend. Diese Veranstaltung findet am Unabhängigkeitstag der Ukraine statt ...