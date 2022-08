Corona-Regel mit Völkermord durch Nazis verglichen

Der Oberösterreicher war über längere Zeit immer wieder in gröbere Konflikte mit Polizei und Behörden verwickelt. Im März stand er deswegen bereits einmal in Linz vor Gericht. In dem Prozess ging es unter anderem um falsche Anschuldigungen gegen einen Polizisten und um die Veröffentlichung von Daten von Beamten.