Wien: 33-Jährige täuschte eigenen Raubüberfall vor

Die vermeintlich Überfallene setzte am Vormittag einen Notruf ab, da ihr nach einem Bankaufenthalt die Handtasche geraubt wurde - so zumindest ihre Schilderung. Die Tasche soll von einem unbekannten Mann gestohlen worden sein. In ihr befanden sich mehrere tausend Euro. Sofort begann die Polizei mit Fahndungen, mehrere Einsatzkräfte versuchten, eine Spur zu finden, doch ohne Erfolg.