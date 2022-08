Legende McEnroe: Impf-Bann für Djokovic „ein Witz“

Tennis-Legende John McEnroe hat sich am Dienstag zum Fall Novak Djokovic geäußert, der nach aktuellem Gesetzesstand als nicht gegen Covid-19-Geimpfter nicht in die USA reisen darf. Das würde bedeuten, dass der Serbe wie schon bei den Australian Open im vergangenen Jänner auch bei den am Montag beginnenden US Open nicht spielen darf. „Ich glaube nicht, dass das fair ist. Ich finde, es ist ein Witz“, sagte „Mac“ zu Medienvertretern.