Schlepper auf illegaler Fahrt ohne Führerschein

Schlag auf Schlag geht es im erbitterten Kampf gegen die organisierte Schlepperkriminalität im Burgenland: Am Dienstag, kurz nach 8 Uhr in der Früh, versuchte ein weiterer Chauffeur, Migranten ohne Dokumente nach Österreich zu bringen. In einem weißen Kastenwagen der Marke Fiat Ducato hatte er zehn junge Flüchtlinge versteckt. Der Transport flog in Nikitsch auf, für den Lenker klickten die Handschellen.