Dortmund scharf kritisiert: „Versteht kein Mensch“

Bei Dortmund sei es so, dass viele Leader auf dem Platz stünden, solange alles gut laufe, sobald jedoch Probleme auftreten, verstecken sich alle, schreibt der deutsche Rekordnationalteamspieler in seiner Sky Kolumne. Auch die Taktik des Teams kann der 61-Jährige nicht verstehen: „Dass es da keinen gibt, der dafür sorgt, dass man nach dem Anschlusstreffer der Bremer sich mit acht oder neun Mann hinten reinstellt und den Sieg einfach dreckig über die Zeit rettet, versteht kein Mensch. Führungsspieler zeichnen sich genau in solchen Situationen aus. Wenn es eng wird, wenn es knapp ist. Aber da war mal wieder keiner."