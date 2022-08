Stöger: „Traue Modeste auch beim BVB 20 Tore zu!“

Dortmund sei wohl ein schlauer Transfer gelungen, denn in der Kurzfristigkeit nach dem Drama um den an den Folgen einer Tumor-Erkrankung leidenden Sebastién Haller habe es kaum eine bessere Option gegeben. „Auch vom Spielertyp, von der Größe her“, so Stöger. „Deswegen meine ich: Wenn er fit ist, wenn er gut drauf ist, dann kann er jedes Jahr - und vor allem in Dortmund - seine 20 Tore schießen. Da bin ich überzeugt davon, das traue ich ihm zu!“