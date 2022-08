Köhlmeier über Vorbilder und „Secondhand-Glück“

Der österreichische Schriftsteller Michael Johannes Maria Köhlmeier war bei Rudi Dolezals Sendung „Ohne Maulkorb“ zu Gast. Gemeinsam mit seinem Freund Reinhold Bilgeri machte er bereits in den 1970er-Jahren Musik. „Die musikalischen Vorbilder waren in unseren jungen Jahren vordergründig. Was die Beatles angerichtet haben in den Seelen, an Gutem, das war so kolossal, dass man sich das gar nicht mehr vorstellen kann.“