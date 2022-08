Chinas größter Süßwassersee um 75% geschrumpft

Wegen Dauerhitze Alarmstufe Rot ausgerufen

Mehr als 550 meteorologische Messstationen in Jiangxi melden derzeit Temperaturen von über 40 Grad Celsius, weshalb in der Provinz die Alarmstufe Rot ausgerufen wurde. Und Besserung ist vorerst nicht in Sicht: Den Wettervorhersagen zufolge werden bis September weiterhin hohe Temperaturen und wenig Regen in Jiangxi erwartet.