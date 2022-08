Gegend ausgekundschaftet? Zeuge brutal attackiert

Montagnachmittag, gegen 15 Uhr, bemerkte der 54-jährige Einheimische zwei Männer, die bei einem Haus in der Dechant-Wieshoferstraße in St. Johann auffällig durch die Fenster schauten. „Der Zeuge sprach die Unbekannten an und stellte sie zur Rede, was sie da machen. Anschließend sei der 54-Jährige von einem der beiden Männer angeschrien worden, woraufhin der Österreicher seinen Weg fortsetzte“, berichtete die Polizei.