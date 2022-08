Schiefer Turm in Bremerhaven droht umzukippen

Die „Nordmole“ ein Leuchtturm in der deutschen Stadt Bremerhaven an der Nordsee ist seit Jahren sanierungsbedürftig, jetzt ist das Problem aber akut geworden. Der Turm sackte vergangene Woche ab und befindet sich seither in einer gefährlichen Schräglage. Nun sind die Arbeiten zum Rückbau des schief stehenden Moleturms angelaufen.