Betrunkener Vorarlberger missachtete Straßensperre

Die heftigen Niederschläge am vergangenen Freitag sorgten auch auf der deutschen Autobahn A96 und der Vorarlberger Rheintalautoban A14 für Sperren und Behinderungen. Dies hatte auch Auswirkungen auf Nebenstraßen in beiden Ländern. In der bayrischen Grenzstadt Lindau wurde etwa ein Autobahnzubringer gesperrt. Damit wollte sich ein Vorarlberger nicht anfreunden ...